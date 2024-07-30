Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    они  правы!!!!  если конечно  видели  ВСЕ  открытие а не  пропаганду что  у нас крутятВ России нашлись ...
  • саша дмитренко
    у  нас  показали  голимую  пропаганду!крошечную  часть  открытияВ России нашлись ...
  • саша дмитренко
    то что  крутят  у  нас-голимая  пропаганда!  поинтересуйтесь  у  тех  кто  САМ ВИДЕЛ!показал  крошечную  часть  открытияВ России нашлись ...

ИНСТИТУТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА: ИФ РАН ПОБЕЖДАЕТ РОССИЮ. ОПЛАЧИВАЮТ РУССКИЕ

ИНСТИТУТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА: ИФ РАН ПОБЕЖДАЕТ РОССИЮ. ОПЛАЧИВАЮТ РУССКИЕ

Оголтелая русофобия в среде учёных, открыто перешедших на сторону врага, — это одно из наиболее мягких определений, которым целую группу сотрудников Института философии Российской академии наук (ИФ РАН) награждают их патриотичные коллеги.

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