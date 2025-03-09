Основным мотивом стало желание разнообразить рацион Более половины россиян (58%) приобрели растительные продукты за последние три месяца, причем основным мотивом выбора вегетарианской пищи стало желание разнообразить свой рацион.
Более половины россиян закупились вегетарианской едой
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(Наиболее популярными среди них оказались молочные заменители на растительной основе: 32% предпочитают растительное молоко, а 28% – растительные напитки. Также 22-23% опрошенных покупают продукты из растительного мяса и само растительное мясо. Почти каждый пятый выбирает горячие напитки на растительной основе вместо молока.) это контрафакт умышленное копирование известного продукта с низким пищевым качеством с целью получения прибыли или не натуральная органическая пища. 🤣😂
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20 час.
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