Вычислен срок, когда медведи перестанут охотиться на людей и уйдут обратно в лес

Ситуация с выходами медведей к населенным пунктам может улучшиться в 2027 году. Специалисты связывают это с восстановлением кормовой базы и регулированием численности животных.
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