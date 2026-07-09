Казанда яшәүче хатын-кызны ноутбук һәм балык урлаган өчен колониягә озаттылар

Казанда яшәүче хатын-кыз ноутбук һәм балык урлаган өчен 1 ел да 10 ай гомерен колониядә үткәрәчәк. ТР прокуратурасы хәбәр иткәнчә, 2023 елның июленнән 2025 елның мартына кадәр хатын-кыз әледән-әле шәһәрнең Совет районы кибетләрендә товар урлаган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии