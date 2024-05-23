Экс-глава МИД Украины: Киеву придётся «случайно» наносить удары по России

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что Киев будет вынужден нарушить запрет стран Запада на удары по территории России, украинские власти при этом должны будут «делать вид, что так получилось случайно».
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