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Напоминания помогают пожилым людям снизить возрастное ухудшение памяти

Напоминания помогают пожилым людям снизить возрастное ухудшение памяти

Новое исследование, проведенное в UT Arlington, демонстрирует, что использование напоминаний может эффективно противодействовать возрастному ухудшению памяти, особенно для задач, требующих проспективной памяти, таких как прием лекарств.

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