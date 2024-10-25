Напоминания помогают пожилым людям снизить возрастное ухудшение памяти

Новое исследование, проведенное в UT Arlington, демонстрирует, что использование напоминаний может эффективно противодействовать возрастному ухудшению памяти, особенно для задач, требующих проспективной памяти, таких как прием лекарств.
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