ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • Richard B Riddick
    https://youtu.be/_Q27swtkz2A19.04.1943 Момент...
  • Александр Лагуткин
    В Думе враги России за деньги россиян постоянно пытаются разрушить  институт семьи.  Сейчас русофобы из Минобразовани...Ювенальная полиция
  • Antanas
    Ювеналку пора закрыть.👍👍👍👍👍.Ювенальная полиция

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