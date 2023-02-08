Вернулся на место преступления: полиция поймала подозреваемого в убийстве на остановке на Тимуровской

Нападение с ножом на двоих мужчин произошло на автобусной остановке во вторник, 7 февраля. Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве мужчины на остановке на пересечении Тимуровской улицы и Светлановского проспекте во вторник, 7 февраля.