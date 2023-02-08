НЕВСКИЕ НОВОСТИ

493 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Сдал Дрозденко своих же подельников. Главное за ниточку потянуть... Тут поможет только ЧВК Пригожина.«Пресечение корру...
  • Nana Абраменко
    оставьте бабку, хрен с ней«Гнать ее надо»: ...
  • Герасим
    Работяг  жалко конечно, но машины г-но,  очень не весело когда на пробеге до 100ткм у тебя начинает жрать масло вёдра...Стало известно чи...

Вернулся на место преступления: полиция поймала подозреваемого в убийстве на остановке на Тимуровской

Нападение с ножом на двоих мужчин произошло на автобусной остановке во вторник, 7 февраля. Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве мужчины на остановке на пересечении Тимуровской улицы и Светлановского проспекте во вторник, 7 февраля.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх