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Туляк Арсений Цынов выиграл первенство России по русским шашкам

Туляк Арсений Цынов выиграл первенство России по русским шашкам

Первенство России по русским шашкам среди старших возрастов завершилось в Ярославской области. Представитель Тульской области, 16-летний мастер спорта Арсений Цынов завоевал золото в быстрой программе в группе до 20-и лет, а также две серебряных медали — в классической и в молниеносной программах.

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