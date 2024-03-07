Туляк Арсений Цынов выиграл первенство России по русским шашкам

Первенство России по русским шашкам среди старших возрастов завершилось в Ярославской области. Представитель Тульской области, 16-летний мастер спорта Арсений Цынов завоевал золото в быстрой программе в группе до 20-и лет, а также две серебряных медали — в классической и в молниеносной программах.