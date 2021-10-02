Экс-президент Грузии Михаил Саакашвилли задержан и помещен в тюрьму

Бывший президент Грузии Саакашвлли решил напомнить о себе и самонадеянно вернулся в страну, где был немедленно арестован властями и препровожден в тюремные пенаты.
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