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Все о различных видах невралгии: причины, симптомы и лечение

Все о различных видах невралгии: причины, симптомы и лечение

Все о различных видах невралгии: причины, симптомы и лечение Невралгия — это медицинский термин, обозначающий сильную, стреляющую боль, возникающую вследствие повреждения или раздражения нерва.

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