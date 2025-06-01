Все о различных видах невралгии: причины, симптомы и лечение Невралгия — это медицинский термин, обозначающий сильную, стреляющую боль, возникающую вследствие повреждения или раздражения нерва.
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