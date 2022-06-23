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"Могилизация" беженцев: Евросоюз готовит высылку украинцев сразу в ряды ВСУ - Стремоусов

"Могилизация" беженцев: Евросоюз готовит высылку украинцев сразу в ряды ВСУ - Стремоусов

Власти Евросоюза рассматривают возможность массовой депортации украинских беженцев со своей территории, чтобы помочь Киеву с мобилизацией в ряды ВСУ, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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