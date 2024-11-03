В Башкирии сошли с рельсов 22 вагона с углем

В Башкирии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие - груженые вагоны сошли с рельсов. По данным telegram-канала Приволжской транспортной прокуратуры, авария произошла на одном из переездов участка пути Иглино-Дема в ночь на 3 ноября.