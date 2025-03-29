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Мария Машкова из США: «Ко мне приехала подруга из Москвы, которая удивительным образом осталась близкой»

Мария Машкова из США: «Ко мне приехала подруга из Москвы, которая удивительным образом осталась близкой»

Мария Машкова эмигрировала в США много лет назад. До 2022 года актриса часто приезжала в Россию поработать или повидаться с близкими.

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