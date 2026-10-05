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Медицинские изделия: локализация текстильных сосудистых протезов

Медицинские изделия: локализация текстильных сосудистых протезов

Компания «Медтехнопроект» (Москва) совместно с РГУ им. А. Н. Косыгина создала лабораторию для производства биополимерных сосудистых протезов полного цикла: от разработки (по текстильной технологии) до выпуска готовых изделий.

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