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Пятый канал

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«Где они все?» — в МИД РФ указали на молчание западных НКО после ареста Дурова

«Где они все?» — в МИД РФ указали на молчание западных НКО после ареста Дурова

Западные некоммерческие организации, которые шесть лет назад открыто выступили в поддержку Telegram, обвинив РФ в якобы несоблюдении принципов свободы слова, никак не отреагировали на задержание и арест основателя мессенджера Павла Дурова.

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