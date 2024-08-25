Западные некоммерческие организации, которые шесть лет назад открыто выступили в поддержку Telegram, обвинив РФ в якобы несоблюдении принципов свободы слова, никак не отреагировали на задержание и арест основателя мессенджера Павла Дурова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии