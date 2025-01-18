"Прём как танки": Авторы скандальной фетвы о многожёнстве признали силу русских

Царьград Коллаж: Царьград После отзыва скандальной фетвы о многожёнстве совет улемов Духовного управления мусульман России провёл заседание, на котором его глава Шамиль Аляутдинов рассказал об успехах организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии