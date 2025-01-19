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Политика как она есть

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В США заявили об отсутствии вопроса о возвращении территорий в целях США по Украине

В США заявили об отсутствии вопроса о возвращении территорий в целях США по Украине

В целях США по Украине изначально отсутствовал вопрос о возвращении территорий, об этом заявил бывший старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрик Грин в интервью Time.

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