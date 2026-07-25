Ямы глубиной до 12 см исчезнут с опасной дороги в Муроме

Некоторые выбоины достигали более метра в длину и полутора метров в ширинуВ Муроме близится к завершению ремонт автомобильной дороги на улице Филатова, состояние которой ранее признали не соответствующим требованиям безопасности.
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