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Владимирские новости

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Ямы глубиной до 12 см исчезнут с опасной дороги в Муроме

Ямы глубиной до 12 см исчезнут с опасной дороги в Муроме

Некоторые выбоины достигали более метра в длину и полутора метров в ширинуВ Муроме близится к завершению ремонт автомобильной дороги на улице Филатова, состояние которой ранее признали не соответствующим требованиям безопасности.

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