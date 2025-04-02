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Царьград

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Русские войска усилили натиск на позиции ВСУ в Григоровке, ДНР

Русские войска усилили натиск на позиции ВСУ в Григоровке, ДНР

Русские войска начали атаку на ВСУ в селе Григоровка, ДНР. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о продвижении сил западу от Белогоровки и в кременских лесах, что позволило усилить давление на украинские позиции.

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