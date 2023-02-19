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Макрон заявил, что Франция никогда не хотела «разгрома» России и не поддержит такую позицию в будущем

Макрон заявил, что Франция никогда не хотела «разгрома» России и не поддержит такую позицию в будущем

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с журналистами заявил, что Париж никогда не хотел "разгрома" России и никогда не поддержит такую позицию, в отличие от некоторых восточноевропейских стран.

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