РИА Новости: дата переговоров Эрдогана и Путина в Астане скоро определится

Конкретная дата и повестка планируемых переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Астане появится в ближайшее время, дипломатические каналы проведут соответствующую работу.
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