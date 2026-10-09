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Дефицит федерального бюджета России за девять месяцев составил 5,2 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета России за девять месяцев составил 5,2 трлн рублей

В сентябре федеральный бюджет России завершил месяц с профицитом в 609 млрд рублей. В результате совокупный дефицит за январь–сентябрь уменьшился до 5,2 трлн рублей, что соответствует 2,2% ВВП.

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