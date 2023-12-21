Fix Price ввел в эксплуатацию новый распределительный центр в Екатеринбурге

Крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price отгрузила первую партию товаров со своего нового собственного распределительного центра (РЦ) в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба компании.
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