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Регионы России

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Рэпер T-killah поделился опытом отцовства и изменением взглядов с рождением второго сына

Рэпер T-killah поделился опытом отцовства и изменением взглядов с рождением второго сына

Исполнитель отметил, что изначально боялся второго ребенка и сомневался, хватит ли времени и любви для него.

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