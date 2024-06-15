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Стангрит − о знакомстве с Мейвезером: «Я был кем-то вроде его сопроводителя в Москве. Он мог внезапно вскочить и сказать: «Хочу по магазинам»

«Знакомство с Мейвезером началось с первого мастер-класса в конце сентября-2014, куда его пригласила Академия бокса.

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