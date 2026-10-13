Сообщают, что собаке, которую живодёр избил молотком, провели операцию. По словам доктора, всё гораздо серьёзнее, чем они предполагали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вечерний Донецк
- АЗ Открылся магазин ...
- ЕМ Что то как то кру...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым