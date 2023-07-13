«Мельницы (жернова́) Господни мелют медленно, но верно (неумолимо)»

Повторюсь и в этой теме, как говорится и нашим и вашим,-и гражданам и бизнесу. Была такая черная шутка,-Чтобы пешеходы не гибли на дорогах, надо разрешить их сбивать, так вот и здесь,-надо насрать на всякие там конвенции с врагами и объявить неграждан России свободными от защиты страны, в которой они находятся, а для их безопасности предоставить специальные безвылазные лагеря и за счет работодателя.

Зоя Копань

Господи да прости ты меня, все эти высказывания чиновников пустой звук это как стучать головой об стену. Пока не сделают визовый режим со странами Средней Азии, толку не будет, их депортируют в дверь, они в окно залезают, меняют паспорта(их МИД на это смотрит сквозь пальцы) и вьезжают в нашу страну под новыми паспортами! У нас даже границы с ними нет, только база стоит, и зачем, Афганистан на них нападёт, так уже много афганцев уже в Таджикистане, амеры не просто так зачастили к Рахмону, он сосёт у двух маток, видать хотят и там организовать какую то революцию!