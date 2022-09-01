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  • Alex Немо
    А вот реально, как эти мели вдруг стали частенько образовываться в одном из самых занятых морских путепроводов? Там в...Опаньки, танкерну...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Даже если и сняли с мели то: во-первых, каждый час простоя очень дорого стОит, во-вторых, после освобождения от груза...Опаньки, танкерну...
  • Леонид Руси
    Пусть нищают фрицы на этой гонке вооружения ))) Может поумнеют )))Берлин выбрал кур...

ОН ТАК НИЧЕГО И НЕ ПОНЯЛ...

МОСКВА, 31 августа - РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачёв является очень сложной и противоречивой личностью, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя кончину экс-президента СССР.

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