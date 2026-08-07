Московскую область накроет рекордная жара с грозой

Близкая к рекордной жара и комплекс осадков надвигаются на московский регион. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на заявление главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.
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