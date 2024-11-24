Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Когда это прекратится?" Правдивая история, как пришлые получают наши деньги

"Когда это прекратится?" Правдивая история, как пришлые получают наши деньги

Русские правила Дзен-блогер рассказал о своем походе за справочкой в МФЦ. В офисе за помощью к нему обратилась женщина, едва говорящая по-русски.

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Комментарии
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Люся Люся
Вижу тут уже практически свой текст,который постоянно пишу в интернете.  Требуются рабочие руки? Не проблема. Набирать на работу вахтой. Никаких дарений российского гражданства. Никаких телепортаций сюда многодетных семей. Никакого халявного (за наш счёт) мед.обслуживания всего этого табора , школьного обучения , бесплатных родов, детских пособий, материнского капитала , пенсий с какой-то балды чужакам. Приехали работать - работайте и платите налоги, как все мы. Срочно начать планомерную проверку фальшивых паспортов. Не знает русского языка - как получил паспорт РФ ? Признать паспорт фальшивым, кто выдавал документ - под суд за взятки.
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1 час.
Люся Люся
Прекратите извращать законы. У нас гарантированное бесплатное среднее образование для РОССИЯН .А тут подмешивают детей мигрантов. Мигранты - граждане чужой страны. Им мы ничего не задолжали. Россия не обязана давать бесплатное образование всему миру.
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1 час.
Люся Люся
Подмена понятий уже в том, что изначально идёт речь, что мигранты принимаются страной ,потому что якобы нужны рабочие руки. А при чём тут дети? Какие такие рабочие руки обнаружились у детей?  Они изначально к трудовым мигрантам не имеют отношения. Так пусть и сидят в своих кишлаках ,а не на нашей шее
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1 час.

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