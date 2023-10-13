Какую пользу приносят кассовые чеки бизнесу X5 Group

Erid: LatgBXcBc Как ОФД билайн помогает крупнейшему российскому ритейлеру обрабатывать почти миллиард чеков ежемесячно, корректно начислять баллы лояльности для 72,5 млн пользователей и автоматизировать расчёты с арендодателями помещений для тысяч магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» Каждый день в магазинах пробивают миллионы чеков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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