Российские войска рвутся к Покровску, стремясь как можно быстрее освободить территорию ДНР от сил киевского режима.
Украинские военные пожаловались на удар «русского хаймарса» по путепроводу в Покровске
Комментарии
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VG
Vasily Golov
6 мостов и 6 станций перехода границ Украины с Польшей и Румынией НАТО использует для снабжения ВСУ.Россия приготовила снятыае с вооружения МКБР Сатана и ТопольМ для их уничтожения.Ядерные боеголовки сняты и заменены на обычную взрывчатку.Удар моста нет,удар и нет станции ж/дорожной.Потом по виадукам на автодорогах.
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16 час.
Александр
КВО "Тополя" -150-200 метров. У "Сатаны" и того больше.
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14 час.
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