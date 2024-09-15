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Украинские военные пожаловались на удар «русского хаймарса» по путепроводу в Покровске

Украинские военные пожаловались на удар «русского хаймарса» по путепроводу в Покровске

Российские войска рвутся к Покровску, стремясь как можно быстрее освободить территорию ДНР от сил киевского режима.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
6 мостов и 6 станций перехода границ          Украины с Польшей и Румынией НАТО использует для снабжения ВСУ.Россия приготовила снятыае с вооружения МКБР Сатана и ТопольМ для их уничтожения.Ядерные боеголовки сняты и заменены на обычную взрывчатку.Удар моста нет,удар и нет станции ж/дорожной.Потом по виадукам на автодорогах.
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16 час.
Александр
КВО &quot;Тополя&quot; -150-200 метров. У &quot;Сатаны&quot; и того больше.
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14 час.

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