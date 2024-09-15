VG

Vasily Golov

6 мостов и 6 станций перехода границ Украины с Польшей и Румынией НАТО использует для снабжения ВСУ.Россия приготовила снятыае с вооружения МКБР Сатана и ТопольМ для их уничтожения.Ядерные боеголовки сняты и заменены на обычную взрывчатку.Удар моста нет,удар и нет станции ж/дорожной.Потом по виадукам на автодорогах.