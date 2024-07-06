Российские военные сбили из комплекса «Оса» уникальное ночное крыло ВСУ

Российские десантники из группировки «Днепр» за сутки из зенитно-ракетного комплекса «Оса» сбили уникальное ночное летающее крыло и разведывательный дрон ВСУ «Лелека-100» в Херсонской области, сообщил командир расчета ЗРК с позывным Гром.
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