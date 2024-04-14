Оказавшийся на захваченном Ираном судне россиянин вышел на связь с семьей

РЕН ТВ Россиянин Тимофей Колчанов, который оказался на борту захваченного Ираном в Ормузском проливе португальского контейнеровоза MSC Aries, вышел на связь с семьей, сообщила РЕН ТВ его жена Мария Колчанова.
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