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Царьград

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  • Eduard
    Нет и не будит там ваших месторождений.Зеленский самозванецюи не имеет права нисем распоряжаться)Американские воен...
  • Варлам Устрялов
    есть ещё гнида затулло! тоже постоянно твердит о пользе мутантов.Депутаты на зарпл...
  • ИгорьОвчаренко
    Это не исключено....Нужен СМЕРШ...Депутаты на зарпл...

Традиционный фестиваль "Город эскимосов" собрал на Новосибирском водохранилище около 2500 человек

Традиционный фестиваль "Город эскимосов" собрал на Новосибирском водохранилище около 2500 человек

Впервые строить снежные дома приехали представители Казахстана.В субботу, 15 февраля, на пляже "Бумеранг" состоялся уже ставший традиционным фестиваль "Иглу-2025 - Город эскимосов".

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