Адвокат заявил об исчезновении «ключевого документа» из дела Стрелкова

В настоящее время в уголовном деле, ведущемся в отношении бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин) отсутствует «ключевой документ», заявил адвокат Стрелкова Александр Молохов в беседе с РБК .