У Запада нет другого варианта кроме как принять предложение Путина. Отказ обернется для противника катастрофой - уверен Кедми

Natalija Osminina

Вот пусть себя и США кормит. Я же не против)) В 2020 г. Канада была на втором месте после Индонезии, на третьем была Украина. Она сейчас выбывает. У России неурожай. Все равно тяжело будет миру. Скачет же третий всадник Апокалипсиса-голод. А за ним четвертый - смерть старого мира- рождение нового.