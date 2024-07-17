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У Запада нет другого варианта кроме как принять предложение Путина. Отказ обернется для противника катастрофой - уверен Кедми

У Запада нет другого варианта кроме как принять предложение Путина. Отказ обернется для противника катастрофой - уверен Кедми

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Комментарии
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Natalija Osminina
Вот пусть себя и США кормит. Я же не против)) В 2020 г. Канада была на втором месте после Индонезии, на третьем  была Украина. Она  сейчас выбывает. У России неурожай. Все равно тяжело будет миру. Скачет же третий всадник Апокалипсиса-голод. А  за ним четвертый -  смерть старого мира- рождение нового.
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18 час.
СG
Сильвер Grey
Меня они кормить не будут, я в Саратове живу! Часть того оружия которое крошит ихи поставки в укропии сделана моими руками!
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15 час.
Natalija Osminina
Вам есть чем гордиться.
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14 час.

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