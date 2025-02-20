Илшат Рәхимбайның «Микулай» фильмы Гонконг университеты кинозалында күрсәтелгән

Илшат Рәхимбайның «Микулай» фильмы Гонконг университеты кинозалында эксклюзив күрсәтелгән. «Азиянең иң борынгы һәм дәрәҗәле уку йортларының берсендә күрсәтелгән бу фильмны Гонконгта Россиянең генераль консуллыгы дипломатлары да карады», дип хәбәр итте консуллык хәбәренә сылтама белән Илшат Рәхимбай «Татар-информ» хәбәрчесенә.
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