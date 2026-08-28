Особняку Суворина на улице Чехова присвоили статус регионального памятника

Особняк Суворина в Петербурге получил статус регионального памятника. КГИОП согласовал распоряжение. В пятницу, 28 августа, стало известно, что особняк Суворина на улице Чехова в Северной столице стал объектом культурного наследия регионального значения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МГ Россиянам назвали...
- Россиянам назвали...
- МГ Россиянам назвали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым