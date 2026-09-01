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В ударах по Киеву и Одессе украинцам стоит винить Зеленского: ветеран СВО прокомментировал ночную атаку ВС РФ

В ударах по Киеву и Одессе украинцам стоит винить Зеленского: ветеран СВО прокомментировал ночную атаку ВС РФ

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. Массированная атака по Киеву и Одессе в ночь на 1 сентября является громким ответом киевскому режиму на его террор и ультиматумы.

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