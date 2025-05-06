Суд в Лондоне приостановил взыскание в России средств в пользу Украины

Высокий суд Лондона приостановил исполнение в Великобритании решения Гаагского арбитража по иску украинского АО «ДТЭК Крымэнерго», в рамках которого с России предполагалось взыскать 207,8 миллиона долларов.
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