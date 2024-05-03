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Чемпионат Испании. «Хетафе» примет «Атлетик», в субботу «Реал» сыграет с «Кадисом», «Жирона» – с «Барселоной»

В субботу «Реал Мадрид» сыграет с «Кадисом», «Жирона» встретится с «Барселоной», «Атлетико» в гостях у «Мальорки».

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