Розничные продажи вакцин для домашних животных в России выросли на рекордные 41% при стагнации спроса

За период с января по июль 2026 года российские владельцы домашних животных приобрели 5,65 млн доз вакцин на общую сумму 3,8 млрд рублей Статья полностью.
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