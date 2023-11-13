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Стала известна дата открытия моста на Ярославского

Стала известна дата открытия моста на Ярославского

Мост на Ярославского в Чите будет открыт 18 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗРТК.По информации подрядчика, в середине этой недели будет уложен асфальт, а уже 18 ноября будет запущено движение автомобилей в обе стороны.

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