«Ньюстальгия»: в российские рестораны возвращаются бабушкины рецепты

В российские рестораны вернулся тренд на бабушкины рецепты. Об этом Газета.ру рассказал основатель сети ресторанов русской кухни Михаил Гончаров.
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