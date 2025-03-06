Частные инвесторы в феврале продавали акции и паи биржевых фондов

В феврале 2025 года на Мосбиржу пришло 471 тысяча частных инвесторов, следует из релиза площадки. Всего по итогам месяца количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже превысило 35,98 млн, ими открыто 66,3 млн счетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии