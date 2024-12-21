Эксперты предрекли Европе новую волну беженцев при прекращении конфликта на Украине

Эксперты из Нидерландского института международных отношений «Клингендаль» выступили с утверждением, что соглашение о прекращении огня в Украине может привести к тому, что в Европу хлынет новая волна беженцев.
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