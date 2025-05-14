Евросоюз в настоящий момент фундаментально слаб Громкие заявления и ультиматумы европейских лидеров в отношении России ничем не подкреплены, заявил бывший коммодор Королевского ВМФ Стив Джерми в своем аналитическом материале для организации NATO Watch.
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