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Петербургский дневник

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Коммодор Джерми: заявления лидеров Европы о России ничем не подкреплены

Коммодор Джерми: заявления лидеров Европы о России ничем не подкреплены

Евросоюз в настоящий момент фундаментально слаб Громкие заявления и ультиматумы европейских лидеров в отношении России ничем не подкреплены, заявил бывший коммодор Королевского ВМФ Стив Джерми в своем аналитическом материале для организации NATO Watch.

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