Шарль Леклер: Меня впечатлил уровень сцепления с трассой на Мадринге

Шарль Леклер: Меня впечатлил уровень сцепления с трассой на МадрингеPirelliГонщик Ferrari Шарль Леклер подвел итоги первого дня Гран При Испании на новой трассе Мадринг.
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